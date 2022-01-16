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Дві області "помаранчеві", решта - "жовті". МОЗ оновив карантинну карту: що відомо

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Україна, Неділя 16 січня 2022 09:33
Дві області "помаранчеві", решта - "жовті". МОЗ оновив карантинну карту: що відомо Фото: в Україні дві області все ще в "помаранчевій" зоні, а інші в "жовтій" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

МОЗ оновив дані епідеміологічної ситуації в Україні. Станом на ранок, 16 січня "помаранчевому" рівню відповідають дві області, а решта - "жовтому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними відомства, ситуація з коронавірусом продовжує погіршуватися у двох областях - Івано-Франківській та Сумський.

Зокрема, в обох регіонах простежується вже декілька днів поспіль зростання коефіцієнту виявлення випадків інфікування.

Так, в Івано-Франківській області він вже становить 27,9%, а в Сумській - 26,9%. Хоча допустима норма - не більше 20%.

Варто зазначити, "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень, він є сигналом того, що регіон наближається до "червоної" зони, але в "помаранчевій" зоні місцеві органи влади можуть самостійно вводити додаткові обмеження.

Разом з тим, решта регіонів України наразі відповідають "жовтому" рівню епіднебезпеки.

Дві області &quot;помаранчеві&quot;, решта - &quot;жовті&quot;. МОЗ оновив карантинну карту: що відомоФото: дані епідеміологічної ситуації в Україні станом на 16 січня (moz.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 6 379 нових випадків коронавірусу.

Додамо, нещодавно в Київській школі економіки спрогнозували, коли в Україні почнеться зростання COVID-заражень.

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