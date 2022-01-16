Две области "оранжевые", остальные - "желтые". Минздрав обновил карантинную карту: что известно

Минздрав обновил данные эпидемиологической ситуации в Украине. По состоянию на утро, 16 января "оранжевому" уровню соответствуют две области, а остальные - "желтому".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Согласно данным ведомства, ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться в двух областях - Ивано-Франковской и Сумской.
В частности, в обоих регионах прослеживается уже несколько дней рост коэффициента выявления случаев инфицирования.
Так, в Ивано-Франковской области он уже составляет 27,9%, а в Сумской - 26,9%. Хотя допустимая норма - не более 20%.
Стоит отметить, "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений, он является сигналом того, что регион приближается к "красной" зоне" но в "оранжевой" зоне местные органы власти могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.
Вместе с тем, остальные регионы Украины пока отвечают "желтому" уровню эпидопасности.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 6 379 новых случаев коронавируса.
Добавим, недавно в Киевской школе экономики спрогнозировали, когда в Украине начнется рост COVID-заражений.