Две области "оранжевые", остальные - "желтые". Минздрав обновил карантинную карту: что известно

Согласно данным ведомства, ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться в двух областях - Ивано-Франковской и Сумской.

В частности, в обоих регионах прослеживается уже несколько дней рост коэффициента выявления случаев инфицирования.

Так, в Ивано-Франковской области он уже составляет 27,9%, а в Сумской - 26,9%. Хотя допустимая норма - не более 20%.

Стоит отметить, "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений, он является сигналом того, что регион приближается к "красной" зоне" но в "оранжевой" зоне местные органы власти могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.

Вместе с тем, остальные регионы Украины пока отвечают "желтому" уровню эпидопасности.

Фото: данные эпидемиологической ситуации в Украине по состоянию на 16 января (moz.gov.ua)