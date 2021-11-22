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Две области покидают "красную" зону, - Ляшко

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Киев, Понедельник 22 ноября 2021 10:36
Две области покидают "красную" зону, - Ляшко Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Луганской и Львовской областях стабилизировались показатели по распространению коронавируса. Эти области покидают "красную" зону.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

По его словам, третью неделю фиксируют недельный спад количества случаев короновирусной болезни и количества госпитализированных.

"По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям", - заявил он.

Напомним, РБК-Украина утром писало, что в двух "красных" областях полностью стабилизировались показатели.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал, когда столица может выйти из "красной" зоны.

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