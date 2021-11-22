Две области покидают "красную" зону, - Ляшко
В Луганской и Львовской областях стабилизировались показатели по распространению коронавируса. Эти области покидают "красную" зону.
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.
По его словам, третью неделю фиксируют недельный спад количества случаев короновирусной болезни и количества госпитализированных.
"По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям", - заявил он.
Напомним, РБК-Украина утром писало, что в двух "красных" областях полностью стабилизировались показатели.
Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал, когда столица может выйти из "красной" зоны.