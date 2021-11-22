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Дві області покидають "червону" зону, - Ляшко

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 10:36
Дві області покидають "червону" зону, - Ляшко Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Луганській та Львівській областях стабілізувались показники щодо поширення коронавірусу. Ці області покидають "червону" зону.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

За його сломи, третій тиждень фіксують тижневе зменшення кількості випадків короновірусної хвороби та кількості госпіталізованих.

"За карантинними індикаторами Луганська і Львівська області виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання державної комісії із Техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - заявив він.

Нагадаємо, РБК-Україна зранку писало, що у двох "червоних" областях повністю стабілізувались показники.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко спрогнозував, коли столиця може вийти з "червоної" зони.

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