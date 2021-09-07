ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Две области Украины сохраняют высокие показатели COVID-госпитализаций

Новина українською →
Украина, Вторник 07 сентября 2021 09:25
Две области Украины сохраняют высокие показатели COVID-госпитализаций Фото: две области Украины сохраняют высокие показатели COVID-госпитализаций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на утро, 7 сентября все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. Однако эпидемиологические показатели в двух регионах страны длительное время не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, в Луганской области, начиная с прошлой недели, наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас она составляет 92%, а ранее находилась в пределах 97,2-104,3%.

Кроме того, динамика госпитализаций длительное время превышена и во Львовской области. По последним данным, данный показатель остановился на отметке 60,9%, хотя ранее составлял 53,8%-66,3%.

Стоит отметить, что ситуация с COVID-госпитализациями улучшилась в Ровенской области, если еще вчера было превышение по этому показателю - 54,4%, то сегодня он составляет 55,5%.

Напомним, за минувшие сутки в Украине с коронавирусом госпитализировали 485 человек, выявлено 2 197 новых заражений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Карантин Пандемия коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе