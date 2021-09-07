Дві області України зберігають високі показники COVID-госпіталізацій

Станом на ранок, 7 вересня всі області України знаходяться в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Однак епідеміологічні показники у двох регіонах країни тривалий час не в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в Луганській області, починаючи з минулого тижня, спостерігається погана динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом. Наразі вона становить 92%, а попередньо перебувала в межах 97,2-104,3%.

Крім того, динаміка госпіталізацій тривалий час перевищена й у Львівській області. За останніми даними, даний показник зупинився на позначці 60,9%, хоча раніше становив 53,8%-66,3%.

Варто зазначити, що ситуація з COVID-госпіталізаціями покращилася в Рівненській області, якщо ще вчора було перевищення по цьому показнику - 54,4%, то сьогодні він становить 55,5%.