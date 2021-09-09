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Две скандинавские страны разрешили въезд вакцинированным украинцам

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Украина, Четверг 09 сентября 2021 10:38
Две скандинавские страны разрешили въезд вакцинированным украинцам Фото: Норвегия и Финляндия открылись для украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Норвегия и Финляндия разрешили въезд украинцам. В эти две скандинавские страны можно попасть при условии наличия сертификата о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Коронавирус_инфо.

  • Как отмечается в сообщении, въезд в Норвегию возможен при наличии EU Digital COVID Certificate. В случае его отсутствия необходимо:
  • предоставить отрицательный ПЦР-тест (в течение 24 часов);
  • пройти тест на COVID-19 в пограничном пункте пропуска/аэропорта;
  • оставаться на карантине в отеле (10 дней).

Въезд в Финляндию разрешено гражданам исключительно в случае предъявления таких документов:

  • сертификат о полной вакцинации (вторая доза - 14 дней назад);
  • отрицательный ПЦР-тест и сертификат о выздоровлении (въезд будет разрешен только при наличии уважительного основания для поездки).

Напомним, по состоянию на конец августа 2021 года граждане Украины могли путешествовать в 35 стран Европы. Для поездки в три европейские страны не понадобиться COVID-сертификат или результат ПЦР-теста.

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