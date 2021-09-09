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Дві скандинавські країни дозволили в'їзд вакцинованим українцям

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Україна, Четвер 09 вересня 2021 10:38
Дві скандинавські країни дозволили в'їзд вакцинованим українцям Фото: Норвегія та Фінляндія відкрилися для українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Норвегія та Фінляндія дозволили в'їзд українцям. До цих двох скандинавських країн можна потрапити за умови наявності сертифікату про вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Коронавірус_інфо.

  • Як зазначається в повідомленні, в'їзд до Норвегії можливий при наявності EU Digital COVID Certificate. У разі його відсутності необхідно:
  • надати негативний ПЛР-тест (протягом 24 годин);
  • пройти тест на COVID-19 у прикордонному пункті пропуску/аеропорту;
  • залишатися на карантині в готелі (10 днів).

В'їзд до Фінляндії дозволено громадянам виключно в разі пред'явлення таких документів:

  • сертифікат про повну вакцинацію (друга доза - 14 днів тому);
  • негативний ПЛР-тест та сертифікат про одужання (в'їзд буде дозволено лише за наявності поважної підстави для поїздки).

Нагадаємо, станом на кінець серпня 2021 року громадяни України могли подорожувати в 35 країн Європи. Для поїздки в три європейські країни не знадобитися COVID-сертифікат або результат ПЛР-тесту.

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