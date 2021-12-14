Двух доз вакцин от COVID недостаточно для защиты от штамма "Омикрон", - ученые
Двух доз вакцин от коронавируса недостаточно для полной защиты от штамма "Омикрон". Это доказали ученые из Оксфордского университета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ученые проанализировали образцы крови людей, которые ранее были вакцинированы вакцинами AstraZeneca-Оксфорд или Pfizer-BioNTech.
Исследование показало, что двухдозовые вакцины против COVID-19 не вызывают достаточного количества нейтрализующих антител против варианта коронавируса "Омикрон". Это значит, что заразится "Омикроном" могут вакцинированные люди и переболевшие ранее.
В то же время это не говорит о том, что вакцины бесполезны вообще. Поскольку нет доказательств, что низкий уровень антител может привести к более высокому риску тяжелого заболевания, госпитализации или смерти у тех, кто получил две дозы одобренных вакцин.
"Эти данные важны, но являются лишь частью картины. Они показывают только на нейтрализующие антитела после второй дозы, но не говорят нам о клеточном иммунитете, и это также будет проверено", - сказал профессор Оксфорда Мэтью Снейп.
Напомним, что штамм коронавируса "Омикрон" очень скоро может оказаться в Украине. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.