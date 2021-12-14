Двух доз вакцин от COVID недостаточно для защиты от штамма "Омикрон", - ученые

Двух доз вакцин от коронавируса недостаточно для полной защиты от штамма "Омикрон" . Это доказали ученые из Оксфордского университета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ученые проанализировали образцы крови людей, которые ранее были вакцинированы вакцинами AstraZeneca-Оксфорд или Pfizer-BioNTech.

Исследование показало, что двухдозовые вакцины против COVID-19 не вызывают достаточного количества нейтрализующих антител против варианта коронавируса "Омикрон". Это значит, что заразится "Омикроном" могут вакцинированные люди и переболевшие ранее.

В то же время это не говорит о том, что вакцины бесполезны вообще. Поскольку нет доказательств, что низкий уровень антител может привести к более высокому риску тяжелого заболевания, госпитализации или смерти у тех, кто получил две дозы одобренных вакцин.