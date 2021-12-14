ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Двох доз вакцин від COVID недостатньо для захисту від штаму "Омікрон", - вчені

Новость на русском →
Великобританія, Вівторок 14 грудня 2021 01:19
Двох доз вакцин від COVID недостатньо для захисту від штаму "Омікрон", - вчені Фото: для захисту від штаму "Омікрон" недостатньо двох доз вакцин (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Двох доз вакцин від коронавірусу недостатньо для повного захисту від штаму "Омікрон". Це довели вчені з Оксфордського університету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вчені проаналізували зразки крові людей, які раніше були вакциновані вакцинами AstraZeneca-Оксфорд або Pfizer-BioNTech.

Дослідження показало, що дводозові вакцини проти COVID-19 не викликають достатньої кількості нейтралізуючих антитіл проти варіанту коронавірусу "Омікрон". Це означає, що заразиться "Омікроном" можуть вакциновані люди та ты, що перехворіли раніше.

Одночасно це не говорить про те, що вакцини марні взагалі. Оскільки немає доказів, що низький рівень антитіл може призвести до більш високого ризику важкого захворювання, госпіталізації або смерті у тих, хто отримав дві дози схвалених вакцин.

"Ці дані важливі, але є лише частиною картини. Вони показують тільки на нейтралізуючі антитіла після другої дози, але не говорять нам про клітинний імунітет, і це також буде перевірено", - сказав професор Оксфорда Метью Снейп.

Нагадаємо, що штам коронавірусу "Омікрон" дуже скоро може опинитися в Україні. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація Омикрон
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус