Двох доз вакцин від COVID недостатньо для захисту від штаму "Омікрон", - вчені
Двох доз вакцин від коронавірусу недостатньо для повного захисту від штаму "Омікрон". Це довели вчені з Оксфордського університету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Вчені проаналізували зразки крові людей, які раніше були вакциновані вакцинами AstraZeneca-Оксфорд або Pfizer-BioNTech.
Дослідження показало, що дводозові вакцини проти COVID-19 не викликають достатньої кількості нейтралізуючих антитіл проти варіанту коронавірусу "Омікрон". Це означає, що заразиться "Омікроном" можуть вакциновані люди та ты, що перехворіли раніше.
Одночасно це не говорить про те, що вакцини марні взагалі. Оскільки немає доказів, що низький рівень антитіл може призвести до більш високого ризику важкого захворювання, госпіталізації або смерті у тих, хто отримав дві дози схвалених вакцин.
"Ці дані важливі, але є лише частиною картини. Вони показують тільки на нейтралізуючі антитіла після другої дози, але не говорять нам про клітинний імунітет, і це також буде перевірено", - сказав професор Оксфорда Метью Снейп.
Нагадаємо, що штам коронавірусу "Омікрон" дуже скоро може опинитися в Україні. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов.