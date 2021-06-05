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В двух городах Индии смягчают карантин на фоне уменьшения случаев COVID

Автор: РБК-Украина

В индийских городах Дели и Мамбуи начнут смягчать карантинные ограничений. Решение было принято в связи с уменьшением новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает издание India Today.

По словам главного министра Дели Арвинда Кеджривала, локдаун в столице Индии продлится, однако с некоторыми послаблениями в ограничениях. В частности, рынки и торговые центры будут открываться на четной и нечетной основе. Он также сказал, что с понедельника метро Дели возобновит работу с 50% пропускной способностью.

В субботу в Дели выявили около 400 случаев заражения COVID-19, между тем при введении локдауна семь недель назад в сутки регистрировали около 25 тысяч случаев ежедневно.

Кроме того, власти штата Махараштра, где находится город Мумбаи, объявили о плане по снятию карантина в пять этапов - в зависимости от уровня заболеваемости и заполняемости больничных коек. Если уровень заболеваемости в городе будет менее 5%, а в больницах занято менее 25% мест, будет разрешено открыть все магазины, рестораны, торговые центры.

При уровне заболеваемости более 20% в силе остаются жесткие ограничения на перемещения.

Напомним, в Индии параллельно с COVID-19 в Индии началась эпидемия еще одной болезни - мукормикоза.

Мукормикоз распространен в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого количества больных диабетом. На сегодня участились случаи выявления мукормикоза у пациентов с COVID-19. Наиболее частыми признаками болезни являются некротические поражения в носу и на небе, что вызывают боль, лихорадку и гнойные выделения из носа.

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