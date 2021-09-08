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В двух областях Украины динамика COVID-госпитализаций остается на высоком уровне

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Украина, Среда 08 сентября 2021 10:36
В двух областях Украины динамика COVID-госпитализаций остается на высоком уровне Фото: две области Украины сохраняют высокие показатели COVID-госпитализаций (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 8 сентября все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. Однако в двух регионах страны эпидемиологические показатели длительное время находятся не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

В частности, в Луганской області с прошлой недели показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом демонстрирует высокие значения.

По последним данным, этот показатель составляет 90,1%, а ранее находился в пределах 92%-104,3%.

Кроме того, во Львовской области наблюдается длительное время превышение по показателю динамики COVID-госпитализаций. Он составляет в данном регионе 78%, хотя ранее составлял 60,9-66,3%.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, за минувшие сутки в Украине с коронавирусом госпитализированы 1 017 человек, выявлено 2 772 новых заражений.

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