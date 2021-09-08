В Украине за сутки 2 772 новых случая коронавируса
Фото: в Украине 2 772 новых случая коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
За минувшие сутки, 7 сентября, в Украине зафиксировали 2 772 новые подтвержденные случаи COVID-19. Среди больных 254 ребенка и 46 медработников).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Всего за минувшие сутки госпитализированы 1 017 человек, летальных исходов - 60; выздоровело - 1 411 человек.
За сутки сделали почти 70 тысяч тестов разными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.