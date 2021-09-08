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В Украине за сутки 2 772 новых случая коронавируса

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Среда 08 сентября 2021 08:16
В Украине за сутки 2 772 новых случая коронавируса Фото: в Украине 2 772 новых случая коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За минувшие сутки, 7 сентября, в Украине зафиксировали 2 772 новые подтвержденные случаи COVID-19. Среди больных 254 ребенка и 46 медработников).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Всего за минувшие сутки госпитализированы 1 017 человек, летальных исходов - 60; выздоровело - 1 411 человек.

За сутки сделали почти 70 тысяч тестов разными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.

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