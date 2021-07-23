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В двух областях Украины эпидпоказатели не соответствуют "зеленой" зоне

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Ивано-Франковская, Луганская область, Пятница 23 июля 2021 09:59
В двух областях Украины эпидпоказатели не соответствуют "зеленой" зоне Фото: в двух областях Украины эпидпоказатели не соответствуют "зеленой" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 23 июля все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Ивано-Франковской и Луганской области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Ивано-Франковской области наблюдается "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. В данном регионе он составляет 75%, хотя еще днем ​​ранее был в пределах 12%.

В то же время в Луганской области уровень общего количества госпитализированных с COVID-19 составляет 54,1%.

Отметим, что динамика госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна быть в "зеленой" зоне не более 50%.

Впрочем, чтобы области попали в "красную" зону карантина необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее 2 показателей. Поэтому Ивано-Франковска и Луганская область находятся в "зеленой" зоне.

В двух областях Украины эпидпоказатели не соответствуют &quot;зеленой&quot; зоне

Фото: данные эпидемических показателей в регионах Украины (moz.gov.ua)

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 763 новых случая коронавируса.

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