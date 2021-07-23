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У двох областях України епідпоказники не відповідають "зеленій" зоні

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Івано-Франківська, Луганська область, П'ятниця 23 липня 2021 09:59
У двох областях України епідпоказники не відповідають "зеленій" зоні Фото: у двох областях України епідпоказники не відповідають "зеленій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 23 липня всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак в Івано-Франківській та Луганській області один з епідеміологічних показників не у межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, в Івано-Франківській області спостерігається "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. У даному регіоні він становить 75%, хоча ще днем раніше був у межах 12%.

Водночас у Луганській області рівень загальної кількості госпіталізованих з COVID-19 складає 54,1%.

Зазначимо, що динаміка госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна бути у "зеленій" зоні не більше ніж 50%.

Втім, щоб області потрапили до "червоної" зони карантину необхідно щоб червоному рівню відповідали щонайменше 2 показники. Тож Івано-Франківська та Луганська область перебувають у "зеленій" зоні.

У двох областях України епідпоказники не відповідають &quot;зеленій&quot; зоні

Фото: дані епідемічних показників в регіонах України (moz.gov.ua)

Нагадаємо, В Україні за минулу добу виявили 763 нових випадки коронавірусу.

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