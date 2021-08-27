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В двух областях Украины эпидпоказатели не соответствуют "зеленой" зоне

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Украина, Пятница 27 августа 2021 09:28
В двух областях Украины эпидпоказатели не соответствуют "зеленой" зоне Фото: в двух областях Украины эпидпоказатели не соответствуют "зеленой" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 августа, все регионы находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в двух областях эпидемиологические показатели не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

В частности, в Ивано-Франковской области превышен показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом.

По последним данным, он в данном регионе составляет 54,2%, хотя еще днем ранее составлял 40,7%.

Кроме этого в Черкасской области наблюдается низкий уровень охвата тестирования на COVID-19.

В этом регионе он в течение последних двух дней находится в пределах 273-299 тестов на 100 тысяч населения.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Между тем количество тестирований на коронавирус в течение последних семи дней должно составлять не менее 300 на 100 тысяч населения.

Напомним, за минувшие сутки в Украине с COVID-19 госпитализировали 838 человек.

Добавим, что в стране также зафиксировали резкий рост больных коронавирусом, выявлено 2032 новых случая.

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