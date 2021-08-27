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У двох областях України епідпоказники не відповідають "зеленій" зоні

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Україна, П'ятниця 27 серпня 2021 09:28
У двох областях України епідпоказники не відповідають "зеленій" зоні Фото: у двох областях України епідпоказники не відповідають "зеленій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 серпня, всі регіони України знаходяться у "зеленій" зоні карантину. Проте у двох областях епідеміологічні показники не в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема, в Івано-Франківській області перевищений показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом.

За останніми даними, він у даному регіоні складає 54,2%, хоча ще днем раніше становив 40,7%.

Крім цього в Черкаській області спостерігається низький рівень охоплення тестування на COVID-19.

У цьому регіоні він протягом останніх двох днів знаходиться у межах 273-299 тестів на 100 тисяч населення.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Між тим кількість тестувань на коронавірус протягом останніх семи днів повинна складати не менше ніж 300 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні з COVID-19 госпіталізували 838 осіб.

Додамо, що в країні також зафіксували різке зростання хворих коронавірусом, виявлено 2032 нових випадки.

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