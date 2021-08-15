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В двух областях Украины показатели не соответствуют "зеленой" зоне карантина

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Украина, Воскресенье 15 августа 2021 11:01
В двух областях Украины показатели не соответствуют "зеленой" зоне карантина Фото: в двух областях Украины растет динамика госпитализации (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

В двух областях Украины эпидемиологические показатели не соответствуют "зеленой" зоне адаптивного карантина. В этих регионах наблюдается рост динамики госпитализации пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Показатели динамики уровня госпитализации больных с коронавирусом не соответствуют норме в Полтавской и Ровенской областях.

  • Полтавская область - показатель составляет 58,8%.
  • Ровенская область - показатель составляет 56,7%.

Другие показатели этих областей в норме. По состоянию на сегодня Полтавская и Ровенская области, как и другие украинские регионы находятся в "зеленой" зоне карантина, где действует минимальное количество ограничений карантина.

В двух областях Украины показатели не соответствуют &quot;зеленой&quot; зоне карантина

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