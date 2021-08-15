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У двох областях України показники не відповідають "зеленій" зоні карантину

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Україна, Неділя 15 серпня 2021 11:01
У двох областях України показники не відповідають "зеленій" зоні карантину Фото: у двох областях України росте динаміка госпіталізації (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

У двох областях України епідеміологічні показники не відповідають "зеленій" зоні адаптивного карантину. У цих регіонах спостерігається ріст динаміки госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Показники динаміки рівня госпіталізації хворих з коронавірусом не відповідають нормі у Полтавській та Рівненській областях.

  • Полтавська область - показник становить 58,8%.
  • Рівненська область - показник становить 56,7%.

Інші показники цих областей у нормі. Станом на сьогодні Полтавська та Рівненська області, як і інші українські регіони, перебувають у "зеленій" зоні карантину, де діє мінімальна кількість обмежень карантину.

У двох областях України показники не відповідають &quot;зеленій&quot; зоні карантину

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