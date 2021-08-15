У двох областях України показники не відповідають "зеленій" зоні карантину
Фото: у двох областях України росте динаміка госпіталізації (УНІАН)
У двох областях України епідеміологічні показники не відповідають "зеленій" зоні адаптивного карантину. У цих регіонах спостерігається ріст динаміки госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Показники динаміки рівня госпіталізації хворих з коронавірусом не відповідають нормі у Полтавській та Рівненській областях.
- Полтавська область - показник становить 58,8%.
- Рівненська область - показник становить 56,7%.
Інші показники цих областей у нормі. Станом на сьогодні Полтавська та Рівненська області, як і інші українські регіони, перебувають у "зеленій" зоні карантину, де діє мінімальна кількість обмежень карантину.