В двух областях Украины показатели не соответствуют "зеленой" зоне карантина

В двух областях Украины эпидемиологические показатели не соответствуют "зеленой" зоне адаптивного карантина. В этих регионах наблюдается рост динамики госпитализации пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Показатели динамики уровня госпитализации больных с коронавирусом не соответствуют норме в Полтавской и Ровенской областях.
Другие показатели этих областей в норме. По состоянию на сегодня Полтавская и Ровенская области, как и другие украинские регионы находятся в "зеленой" зоне карантина, где действует минимальное количество ограничений карантина.