В двух областях Украины превышены показатели COVID-госпитализаций

По состоянию на утро, 9 сентября все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. Однако в одном регионе длительное время эпидемиологические показатели не в пределах нормы, а в другом - с сегодняшнего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, во Львовской области почти две недели наблюдается высокая динамика госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас она составляет 62,3%, а ранее находилась в пределах 60,9%-78,0%.

В то же время в Закарпатской области, где недавно динамика COVID-госпитализаций была в норме, ситуация ухудшилась - теперь в данном регионе показатель составляет 50,8%, вместо 9,1%-27,9% фиксированных ранее.

Однако в Луганской области, где длительное время было превышение по этому же показателю - более 90%, динамика стабилизировалась и сейчас составляет 43,1%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.