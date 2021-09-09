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У двох областях України перевищені показники COVID-госпіталізацій

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Україна, Четвер 09 вересня 2021 09:32
У двох областях України перевищені показники COVID-госпіталізацій Фото: удвох областях України перевищені показники COVID-госпіталізацій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на ранок, 9 вересня всі області України перебувають в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Проте в одному регіоні тривалий час епідеміологічні показники не в межах норми, а в іншому - від сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у Львівській області майже два тижні спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом. Наразі вона складає 62,3%, а раніше перебувала в межах 60,9%-78,0%.

Водночас у Закарпатській області, де нещодавно динаміка COVID-госпіталізацій була в нормі, ситуація погіршилася - тепер у даному регіоні показник складає 50,8%, замість 9,1%-27,9% фіксованих раніше.

Однак у Луганській області, де тривалий час було перевищення по цьому ж показнику - понад 90%, динаміка стабілізувалася і наразі становить 43,1%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, в Україні за добу з коронавірусом госпіталізували 981 людину.

Додамо, що в країні вперше з травня виявили 3663 нових заражень.

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