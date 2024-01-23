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"Дженні" в Україні: МОЗ підтвердило перші випадки нового субваріанту штаму коронавірусу

Укрїна , Вівторок 23 січня 2024 12:32
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"Дженні" в Україні: МОЗ підтвердило перші випадки нового субваріанту штаму коронавірусу Фото: в Україні зафіксували 9 випадків нового типу коронавірусу штаму Омікрон (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Україні у січні зареєстровано вже дев'ять випадків нового субваріанту штаму коронавірусу Омікрон - JN.1. Також він відомий під назвою "Дженні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними Міністерства охорони здоров'я, три випадки вірусу виявили у Сумській області, по два випадки у Волинській та Черкаській областях, по одному у Рівненській та Запорізькій областях.

У відомстві зазначають, що серед хворих в Україні лише одна з дев'яти осіб мала два щеплення проти COVID-19. Вік пацієнтів - 27-73 роки.

За клінічними симптомами медики зафіксували середній чи легкий перебіг захворювання. Одна людина була госпіталізована.

Як повідомляє головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, вірус SARS-CoV-2 постійно мутує, ухиляється від імунної відповіді та швидше вражає ослаблений імунітет.

У ВООЗ щодо JN.1 заявили, що ризик для населення низький, а вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19, захищають від нового субваріанту.

"Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення", - наголошує Кузін.

Коронавірус в Україні та світі

В кінці грудня рівень захворюваності на COVID-19 виріс на 52% у порівнянні з попереднім 28-денним періодом. Після цього ВООЗ закликала продовжувати дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник порекомендував киянам повернутись до носіння масок.

Водночас у МОЗ нагадали, що носіння медичної маски є одним з правил базової протиепідемічної, а також профілактичної норм.

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