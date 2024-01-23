"Дженни" в Украине: Минздрав подтвердил первые случаи нового субварианта штамма коронавируса

В Украине в январе зарегистрировано уже девять случаев нового субварианта штамма коронавируса Омикрон - JN.1. Также он известен под названием "Дженни".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным Министерства здравоохранения, три случая вируса обнаружили в Сумской области, по два случая в Волынской и Черкасской областях, по одному в Ровенской и Запорожской областях.

В ведомстве отмечают, что среди больных в Украине только один из девяти человек имел две прививки против COVID-19. Возраст пациентов – 27-73 года.

По клиническим симптомам медики зафиксировали среднее или легкое течение заболевания. Один человек был госпитализирован.

Как сообщает главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, вирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует, уклоняется от иммунного ответа и скорее поражает ослабленный иммунитет.

В ВОЗ относительно JN.1 заявили, что риск для населения низкий, а вакцины, используемые в мире против COVID-19, защищают от нового субварианта.

"Поэтому людям, которые не завершили курс вакцинации против COVID-19, и лицам из группы риска тяжелого течения заболевания необходимо проконсультироваться с семейным врачом и привиться", - отмечает Кузин.