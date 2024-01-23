"Дженні" в Україні: МОЗ підтвердило перші випадки нового субваріанту штаму коронавірусу

За даними Міністерства охорони здоров'я, три випадки вірусу виявили у Сумській області, по два випадки у Волинській та Черкаській областях, по одному у Рівненській та Запорізькій областях.

У відомстві зазначають, що серед хворих в Україні лише одна з дев'яти осіб мала два щеплення проти COVID-19. Вік пацієнтів - 27-73 роки.

За клінічними симптомами медики зафіксували середній чи легкий перебіг захворювання. Одна людина була госпіталізована.

Як повідомляє головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, вірус SARS-CoV-2 постійно мутує, ухиляється від імунної відповіді та швидше вражає ослаблений імунітет.

У ВООЗ щодо JN.1 заявили, що ризик для населення низький, а вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19, захищають від нового субваріанту.

"Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення", - наголошує Кузін.