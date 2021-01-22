Джонсон назвал "британский" штамм коронавируса более смертельным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "британский" штамм коронавирус может быть более смертоносным, чем предыдущие его виды. Об этом свидетельствуют оценки ученых консультативной группы, которые получило правительство Британии.

Об этом сообщает телеканал BBC.

Однако, пока что доказательства большей опасности "британского" штамма остаются на предварительном этапе. Исследования уже показали, что он распространяется легче, чем другие версии коронавируса.

"В дополнение к более быстрому распространению, теперь также оказывается, что есть некоторые доказательства того, что новый вариант, который впервые был обнаружен в Лондоне и на юго-востоке, может быть связан с более высокой степенью смертности", - сказал Джонсон.

Напомним, "британский" штамм коронавируса уже зафиксировали в 60 странах мира. За неделю мутировавший коронавирус подтвердили в еще 10 странах. В Украине пока не нашли "британского" коронавируса.

Добавим, компания Pfizer проверила свою вакцину от коронавируса на эффективность против новых штаммов. В компании заявили, что вакцина Pfizer эффективна против "британского" штамма.