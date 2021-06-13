Джонсон о вакцине AstraZeneca: благодаря ей более полумиллиарда людей в безопасности

Вакцина против коронавируса компании AstraZeneca, позволила обеспечить более полумиллиарда иммунитетом к COVID-19. "Большая семерка" продолжит работать над преодолением последствий пандемии.

Об этом на пресс-конференции сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает CNN.

Говоря о вакцине против COVID-19 производства Oxford-AstraZeneca, Джонсон сказал: "Сегодня более полумиллиарда людей в безопасности благодаря разработке и производству этой вакцины". Он подчеркнул, что "Большая семерка" должна продемонстрировать преимущества демократии, свободы и прав человека для всего мира. "Мы можем достичь этого благодаря истории болезни. Мы можем сделать это, работая вместе, чтобы остановить разрушение, которое вызвал коронавирус и предотвратить повторение", - добавил он.