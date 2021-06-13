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Джонсон про вакцину AstraZeneca: завдяки ній понад півмільярда людей у безпеці

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Корнуолл, Неділя 13 червня 2021 16:50
Джонсон про вакцину AstraZeneca: завдяки ній понад півмільярда людей у безпеці Фото: Джонсон виступив на захист вакцини AstraZeneca (MoD Crown, wikipedia.org)
Автор: Андрій Василюк

Вакцина проти коронавірусу компанії AstraZeneca дозволила забезпечити понад півмільярда імунітетом до COVID-19. "Велика сімка" продовжить працювати над подоланням наслідків пандемії.

Про це на прес-конференції сказав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, передає CNN.

Говорячи про вакцину проти COVID-19 виробництва Oxford-AstraZeneca, Джонсон сказав: "Сьогодні понад півмільярда людей у безпеці завдяки розробці та виробництву цієї вакцини".

Він наголосив, що "Велика сімка" має продемонструвати переваги демократії, свободи та прав людини для всього світу. "Ми можемо досягти цього завдяки історії хвороби. Ми можемо зробити це, працюючи разом, щоб зупинити руйнування, яке спричинив коронавірус та запобігти коли-небудь повторення", - додав він.

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про виникнення синдрому підвищеної проникності стінки капілярів, як можливий побічний ефект після вакцинації британським препаратом AstraZeneca. В EMA переконані, що від вакцини варто відмовитися людям, які раніше страждали від вищевказаного синдрому.

В агентстві зазначили, що синдром розвинувся у шести досліджуваних пацієнтів протягом чотирьох днів після щеплення вакциною AstraZeneca. Троє вакцинованих раніше страждали від хвороби судин, але у підсумку одна із пацієнток померла.

При цьому експерти наголошують, що користь вакцини загалом перевищує ризики.

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