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Эффект вакцины от COVID-19 будет действовать более полугода, - Минздрав

Автор: Дмитрий Левицкий

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что эффект вакцины от коронавируса после ввода будет длиться минимум 6-9 месяцев. Однако, по его мнению, эта продолжительность будет дольше.

Об этом Ляшко сказал в комментарии "ТСН".

Он объяснил, что антитела, которые появятся у человека после проведения комплекса прививок, постепенно исчезнут, но это не значит, что у организма не будет иммунного ответа.

"Он (организм - ред.) еще долго на клеточном уровне будет помнить коронавирус как инфекционный возбудитель. Я уверен он будет продолжаться дольше 3 месяцев", - добавил Ляшко.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины должно в середине декабря подать вторую заявку на получение вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. Ожидается, что Украина бесплатно получит вакцину для 4 млн граждан.

Кроме того, Украина попросила Канаду помочь в получении партии вакцины от коронавируса. Накануне Канада закупила вакцину в количестве, которого хватит на пять вакцинаций всего населения.

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