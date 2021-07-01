Египет обновил правила въезда для вакцинированных туристов: новые требования

Сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть выданы только утвержденными лабораториями и иметь QR-код.

Сертификаты будут проверять у туристов, которые за последние 14 дней до прибытия в Египет были в Индии, Бангладеш, Пакистане, Бутане, Мьянме, Шри-Ланке, Вьетнаме, Бразилии или Латинской Америке.

Туристы, направляющиеся из этих стран, также должны пройти быстрый ПЦР-тест по прибытии в Египет. В случае положительного результата, они будут переведены в медицинское учреждение.

Другим туристам тоже нужно будет предъявить немодифицированный сертификат прививок с QR-кодом, выданный утвержденной лабораторией. Египет разрешает въезд вакцинированным путешественникам, получившим вторую дозу вакцины как минимум за 14 дней до путешествия.

Египет принимает все одобренные Всемирной организацией здравоохранения и Египетским регулятором вакцины от коронавируса, а именно:

Pfizer;

AstraZeneca;

Moderna;

Sinopharm;

Sinovac;

Sputnik.

Все путешественники, которые не имеют сертификата о прививках, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста по прибытии.