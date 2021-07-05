Египет ослабляет ограничения: гостиницы и рестораны будут принимать больше гостей
В Египте с воскресенья, 4 июля, ослабляют ограничения, связанные с коронавирусом. Теперь гостиницы, рестораны и кинотеатры смогут вмещать больше гостей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Кабинет министров Египта в воскресенье ослабил лимиты гостей для отелей, ресторанов, кинотеатров и театров.
Теперь в этих заведениях смогут принимать 70% посетителей от общего количества мест, хотя до этого разрешалось 50% от вместимости.
Ослабление карантинных ограничений связано с замедлением распространения коронавируса.
Ослаблять ограничения в Египте начали постепенно 1 июня. Согласно официальным данным, в субботу был зарегистрирован 181 новый случай от COVID-19 и 27 смертей от этого заболевания.
Напомним, что в Египте изменили правила въезда для вакцинированных туристов. Теперь у гостей будут проверять сертификаты вакцинации.
Ранее сообщалось о возможной отмене тестов при поездках в Египет. РБК-Украина получила комментарий по этому поводу у министерства страны.