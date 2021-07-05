Египет ослабляет ограничения: гостиницы и рестораны будут принимать больше гостей

В Египте с воскресенья, 4 июля, ослабляют ограничения, связанные с коронавирусом. Теперь гостиницы, рестораны и кинотеатры смогут вмещать больше гостей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кабинет министров Египта в воскресенье ослабил лимиты гостей для отелей, ресторанов, кинотеатров и театров.

Теперь в этих заведениях смогут принимать 70% посетителей от общего количества мест, хотя до этого разрешалось 50% от вместимости.

Ослабление карантинных ограничений связано с замедлением распространения коронавируса.