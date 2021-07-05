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Египет ослабляет ограничения: гостиницы и рестораны будут принимать больше гостей

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Египет, Понедельник 05 июля 2021 01:25
Египет ослабляет ограничения: гостиницы и рестораны будут принимать больше гостей Фото: карантин в Египте ослабляют (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Египте с воскресенья, 4 июля, ослабляют ограничения, связанные с коронавирусом. Теперь гостиницы, рестораны и кинотеатры смогут вмещать больше гостей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кабинет министров Египта в воскресенье ослабил лимиты гостей для отелей, ресторанов, кинотеатров и театров.

Теперь в этих заведениях смогут принимать 70% посетителей от общего количества мест, хотя до этого разрешалось 50% от вместимости.

Ослабление карантинных ограничений связано с замедлением распространения коронавируса.

Ослаблять ограничения в Египте начали постепенно 1 июня. Согласно официальным данным, в субботу был зарегистрирован 181 новый случай от COVID-19 и 27 смертей от этого заболевания.

Напомним, что в Египте изменили правила въезда для вакцинированных туристов. Теперь у гостей будут проверять сертификаты вакцинации.

Ранее сообщалось о возможной отмене тестов при поездках в Египет. РБК-Украина получила комментарий по этому поводу у министерства страны.

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