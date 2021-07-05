Єгипет послаблює обмеження: готелі та ресторани прийматимуть більше гостей

В Єгипті з неділі, 4 липня, послаблюють обмеження, пов'язані з коронавірусом. Тепер готелі, ресторани й кінотеатри зможуть вміщати більше гостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кабінет Міністрів Єгипту в неділю послабив ліміти гостей для готелів, ресторанів, кінотеатрів і театрів.

Тепер у цих закладах зможуть приймати 70% відвідувачів від загальної кількості місць, хоча до цього дозволялося 50% від місткості.

Ослаблення карантинних обмежень пов'язане з уповільненням поширення коронавірусу.