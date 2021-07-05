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Єгипет послаблює обмеження: готелі та ресторани прийматимуть більше гостей

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Єгипет, Понеділок 05 липня 2021 01:25
Єгипет послаблює обмеження: готелі та ресторани прийматимуть більше гостей Фото: карантин в Єгипті послаблюють (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Єгипті з неділі, 4 липня, послаблюють обмеження, пов'язані з коронавірусом. Тепер готелі, ресторани й кінотеатри зможуть вміщати більше гостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кабінет Міністрів Єгипту в неділю послабив ліміти гостей для готелів, ресторанів, кінотеатрів і театрів.

Тепер у цих закладах зможуть приймати 70% відвідувачів від загальної кількості місць, хоча до цього дозволялося 50% від місткості.

Ослаблення карантинних обмежень пов'язане з уповільненням поширення коронавірусу.

Послаблювати обмеження в Єгипті почали поступово 1 червня. Згідно з офіційними даними, в суботу було зареєстровано 181 новий випадок від COVID-19 і 27 смертей від цього захворювання.

Нагадаємо, що в Єгипті змінили правила в'їзду для вакцинованих туристів. Тепер у гостей перевірятимуть сертифікати вакцинації.

Раніше повідомлялося про можливе скасування тестів при поїздках до Єгипту. РБК-Україна отримала коментар з цього приводу у міністерства країни.

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