В "Экополис ХТЗ" Ярославского начали производство тестов для выявления "Дельты"

"Набор для выявления мутаций в геноме вируса SARS-CoV-2 "AVT-SARS-CoV-2" официально верифицирован государственным Центром общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", - сообщила Оксана Варганова, директор компании "Астравир Текнолоджи".

По ее словам, до нынешнего времени, когда в Украине ожидается волна заболеваний коронавирусом штамма "Дельта", лаборатории Украины не имели технической возможности выявлять его - это затрудняло процесс диагностики и лечения больных.

"Чтобы предотвратить стремительное распространение эпидемии коронавируса штамма "Дельта" в Украине, нужно быстро выявлять и реагировать. Поэтому благодаря тест-системам"Астравир Текнолоджи" это стало возможным для каждой лаборатории в Украине", - добавила Варганова.

Штамм коронавируса "Дельта" - более агрессивная, заразная и смертельно опасная его форма, имеющая несколько мутаций, в том числе в шиповидном белке.

Специалисты ожидают, что в начале осени штамм "Дельта" может вытеснить другие варианты коронавируса, стать доминирующим в Украине и спровоцировать новую вспышку эпидемии.

"Астравир Технолоджи" - инновационная компания, которая менее двух месяцев тому назад открыла производство в бизнес-парке высоких технологий "Экополис ХТЗ".

Компания, в создание которой инвестировано около $ 2 млн, ориентирована на разработку и производство молекулярно-биологических диагностических тест-систем, в частности, ПЦР-тестов для выявления всех штаммов COVID-19, ПЦР-тестов на грипп, а в перспективе - тестов на онкологические заболевания.

Инновационную деловую экосистему "Экополис ХТЗ" с исследовательскими центрами, наукоемкими высокотехнологичными производствами и современным индустриальным парком развивает украинский бизнесмен Александр Ярославский.

"Экополис ХТЗ" является центром реализации национальной программы президента "Украинская кремниевая долина", Ярославский - генеральный инвестор и координатор проекта.

Бизнес-парк - один из приоритетных проектов десятилетней стратегии развития Харькова, нацеленный на развитие наукоемких отраслей, инновационных производств и индустрий знаний. Этот долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Ярославского общей инвестиционной емкостью около миллиарда долларов - современная деловая экосистема на 500 тыс. кв. м офисных, складских и производственных площадей, где появится свыше 10 тыс. современных рабочих мест.

В составе бизнес-парка индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-кластеры), а также медицинский центр, логистический комплекс и торговый кластер, включая распределительный центр e-commerce, агротехнологический кластер и образовательный центр.

Свою деятельность в бизнес-парке "Экополис ХТЗ" развернут такие резиденты, как глобальные техно-флагманы ZTE и IT-гигант Hewlett Packard, в развитии бизнес-парка принимает участие инвестиционно-промышленная компания Tus-Holdings - один из глобальных лидеров, управляющий десятками аналогичных деловых экосистем и производственно-исследовательских платформ в нескольких странах мира.