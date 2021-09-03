Эксперты назвали особенность китайской вакцины CoronaVac

Китайская вакцина CoronaVac от компании Sinovac Biotech, которой делают прививки в Украине, является инактивированной - содержит в себе "убитый" вирус. Эксперты считают, что препарат может оказывать более комплексную защиту, но однозначного вердикта по этому поводу в мире нет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин".

По данным, которыми оперирует ВОЗ, эффективность CoronaVac против заражения с выраженными симптомами составляет 67%. Против госпитализации - 85%, от летального исхода - 80%.

"При введении инактивированных вакцин иммунная система знакомится не только с одним белком вируса, а со всей структурой вируса. Ему будет сложнее изменить всю свою структуру, чтобы проскользнуть в организм", - пояснил иммунолог Борис Донской.

По словам профессора Владимира Широбокова, сегодня в мире тестируют эффективность вакцин только по синтезу антител против S-белка. Но вместе с тем слабо исследуют механизм клеточной памяти, которую запускает N-протеин.

"Нуклеокапсидный антиген N стимулирует не только защиту от вируса за счет антител, но и активизирует клеточный иммунитет. Его противодействие коронавирусной инфекции на сегодня еще слабо исследовано. Я думаю, что именно клеточный иммунитет составляет базовую защиту, но сейчас, как правило, тестируют только антителообразование", - говорит вирусолог.

Есть и другие взгляды на этот вопрос: иммунитет, натренированный распознавать S-белок на поверхности вируса, может оказаться более интенсивным, чем тот который борется с каждым белком по отдельности.