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Експерти назвали особливість китайської вакцини CoronaVac

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Україна, П'ятниця 03 вересня 2021 08:59
Експерти назвали особливість китайської вакцини CoronaVac Фото: експерти назвали особливість китайської вакцини CoronaVac (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Китайська вакцина CoronaVac від компанії Sinovac Biotech, якою роблять щеплення в Україні, є інактивованою - містить в собі "убитий" вірус. Експерти вважають, що препарат може надавати більш комплексний захист, але однозначного вердикту з цього приводу у світі немає.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин".

За даними, якими оперує ВООЗ, ефективність CoronaVac проти зараження з вираженими симптомами становить 67%. Проти госпіталізації - 85%, від летального результату - 80%.

"При введенні інактивованих вакцин імунна система знайомиться не тільки з одним білком вірусу, а з усією структурою вірусу. Йому буде складніше змінити всю свою структуру, щоб прослизнути в організм", - пояснив імунолог Борис Донський.

За словами професора Володимира Широбокова, сьогодні у світі тестують ефективність вакцин тільки по синтезу антитіл проти S-білка. Але разом з тим слабко досліджують механізм клітинної пам'яті, яку запускає N-протеїн.

"Нуклеокапсидний антиген N стимулює не тільки захист від вірусу коштом антитіл, але й активізує клітинний імунітет. Його протидію коронавірусній інфекції на сьогодні ще слабо досліджено. Я думаю, що саме клітинний імунітет становить базовий захист, але зараз, як правило, тестують тільки антитілоутворювання ", - говорить вірусолог.

Є й інші погляди на це питання: імунітет, натренований розпізнавати S-білок на поверхні вірусу, може виявитися більш інтенсивним, ніж той який бореться з кожним білком окремо.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, наскільки можуть бути ефективними COVID-вакцини проти коронавірусу.

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