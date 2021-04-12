Эксперты оценили, как празднование Пасхи повлияет на эпидемию в Украине

Эксперты отмечают, что Пасха, которая в этом году приходится на 2 мая и совпадает с майскими праздниками, может переломить динамику заболеваемости в стране. В эти дни в церквях многолюдней чем обычно. Кроме богослужений, люди также привыкли навещать родственников и друзей. В прошлом году власти больше всего тревожились из-за массовых скоплений и контактов среди людей в эти дни. И введенные ограничения не сумели полностью сдержать прирост заражений.

"К сожалению, массовые мероприятия - Пасха и остальные праздники - они увеличивают вероятность встречи с возбудителем и количество передачи вируса", - говорит директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины Сергей Комиссаренко.

По словам преподавателя Школы здравоохранения НаУКМА, инфекциониста Владимира Курпиты, увеличение заболеваемости после Пасхи возможно. Но оно вряд ли будет таким же, которое фиксируется сейчас, уточнил эксперт. Разве что к тому времени в стране появится еще какой-то новый опасный штамм коронавируса - тогда обороты эпидемии будут другими. При этом инфекционист допускает, что есть риск столкнуться с еще одной волной позже - осенью.

"Что касается рисков обострения эпидемической ситуации после Пасхи - разве что, если будет огромное скопление людей, и люди будут полностью пренебрегать всеми мерами безопасности. Пример прошлого года продемонстрировал, что пасхальные праздники не стали триггером, который бы запустил очередную волну эпидемии", - сказал собеседник.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко полагает, что динамика эпидемии после Пасхи может развиваться по разным сценариям. По какому из них - это зависит от того, какая эпидемическая ситуация будет перед праздниками.

"Если у нас будет стремительное падение заболеваемости, например, 20% в неделю, то пасхальные праздники могут либо ненадолго притормозить темпы падения, либо ненадолго привести к росту, который сменится падением. Но если мы будем находиться на плато, то любые толчки вверх могут обернуться очень негативными последствиями", - объяснил Ганиченко.