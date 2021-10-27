Эксперты в США одобрили использование вакцины Pfizer для детей от 5 лет
В США группа независимых экспертов рекомендовала Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешить использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей от 5 до 11 лет. Решение было принято большинством голосов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
За использование вакцины проголосовало 17 экспертов, при этом только один человек воздержался. Комитет экспертов FDA состоит из независимых ученых - иммунологов, экспертов по инфекционным заболеваниям, педиатров.
Отмечается, что рекомендации этого комитета не обязательны к исполнению и FDA должен принять собственное решение, но регулятор часто прислушивается к советам своих экспертов. Если FDA примет утвердительное решение, то дело останется за Центром США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), консультационная группа которого соберется на следующей неделе. Если FDA и CDC официально разрешат использование Pfizer для детей, то вакцинация может начаться уже в ноябре месяце.
Разрешение на вакцинацию даст возможность США защитить от коронавируса 28 миллионов детей, которые также серьезно болеют, у них развиваются осложнения и дети не защищены от штамма "Дельта". Эксперты уверяют, что польза от прививок значительно превышает риски.
"Это восьмой по величине убийца детей в этой возрастной группе за последний год. Использование этой вакцины предотвратит смерть, предотвратит госпитализацию и предотвратит значительные долгосрочные неблагоприятные исходы у детей", - заявила педиатрический эксперт по вакцинам CDC и член комиссии Аманда Кон.
Напомним, что производители вакцины Pfizer и BioNTech запросили разрешение на использование своей вакцины для детей в Европе. Для этого они предоставили EMA все данные о вакцине и исследования.