Эксперты в США одобрили использование вакцины Pfizer для детей от 5 лет

За использование вакцины проголосовало 17 экспертов, при этом только один человек воздержался. Комитет экспертов FDA состоит из независимых ученых - иммунологов, экспертов по инфекционным заболеваниям, педиатров.

Отмечается, что рекомендации этого комитета не обязательны к исполнению и FDA должен принять собственное решение, но регулятор часто прислушивается к советам своих экспертов. Если FDA примет утвердительное решение, то дело останется за Центром США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), консультационная группа которого соберется на следующей неделе. Если FDA и CDC официально разрешат использование Pfizer для детей, то вакцинация может начаться уже в ноябре месяце.

Разрешение на вакцинацию даст возможность США защитить от коронавируса 28 миллионов детей, которые также серьезно болеют, у них развиваются осложнения и дети не защищены от штамма "Дельта". Эксперты уверяют, что польза от прививок значительно превышает риски.