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Эксперты ВОЗ рекомендовали бустерную прививку людям с ослабленным иммунитетом

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Швейцария , Понедельник 11 октября 2021 19:41
Эксперты ВОЗ рекомендовали бустерную прививку людям с ослабленным иммунитетом Фото: эксперты ВОЗ рекомендовали бустерную прививку людям с ослабленным иммунитетом (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) ВОЗ рекомендует лицам с ослабленным иммунитетом получить дополнительные прививки против коронавируса. Они имеют высокий риск более тяжелого течения заболевания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Straits Times.

Отмечается, что здоровье лиц с ослабленным иммунитетом реже реагирует адекватно на вакцинацию после полного курса имеет высокий риск осложнений во время тяжелого течения коронавирус.

В частности, лицам старше 60 лет, которые прошли полный курс вакцинации препаратами Sinovac и Sinopharm - следует прививаться дополнительной дозой тех же вакцин.

Однако, SAGE отмечает, что странам, в первую очередь, необходимо сосредоточиться на том, чтобы увеличить число полностью вакцинированных лиц с ослабленным иммунитетом и уже потом вводить бустерне прививки.

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