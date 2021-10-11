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Експерти ВООЗ рекомендували бустерне щеплення людям з ослабленим імунітетом

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Швейцарія , Понеділок 11 жовтня 2021 19:41
Експерти ВООЗ рекомендували бустерне щеплення людям з ослабленим імунітетом Фото: експерти ВООЗ рекомендували бустерне щеплення людям з ослабленим імунітетом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Стратегічна консультативна група експертів по імунізації (SAGE) ВООЗ рекомендує особам з ослабленим імунітетом отримати додаткове щеплення проти коронавірусу. Вони мають високий ризик важчого перебігу захворювання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Straits Times.

Зазначається, що здоров’я осіб з ослабленим імунітетом рідше реагує адекватно на вакцинацію після повного курсу й має високий ризик ускладнень під час важкого перебігу коронавірусу.

Зокрема, особам старше 60 років, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Sinovac та Sinopharm - слід щепитися додатковою дозою тих самих вакцин.

Однак, SAGE відзначає, що країнам, в першу чергу, необхідно зосередитись на тому, аби збільшити число повністю вакцинованих осіб з ослабленим імунітетом й вже потім - запроваджувати бустерне щеплення.

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