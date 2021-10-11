Эксперты ВОЗ рекомендовали бустерную прививку людям с ослабленным иммунитетом

Отмечается, что здоровье лиц с ослабленным иммунитетом реже реагирует адекватно на вакцинацию после полного курса имеет высокий риск осложнений во время тяжелого течения коронавирус.

В частности, лицам старше 60 лет, которые прошли полный курс вакцинации препаратами Sinovac и Sinopharm - следует прививаться дополнительной дозой тех же вакцин.

Однако, SAGE отмечает, что странам, в первую очередь, необходимо сосредоточиться на том, чтобы увеличить число полностью вакцинированных лиц с ослабленным иммунитетом и уже потом вводить бустерне прививки.