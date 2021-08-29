Эпидпоказатели двух областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне

По состоянию на сегодня, 29 августа, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в двух областях эпидемиологические показатели не в пределах нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.
Так, в Винницкой области превышен показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом.
По информации Минздрава, он в данном регионе составляет 54,9%, хотя еще днем ранее составлял 31,4%.
Кроме этого, в Черкасской области длительное время наблюдается низкий уровень охвата тестирования на COVID-19.
В данном регионе он остановился на отметке 292, ранее же составлял 284-299 тестов на 100 тысяч населения.
Отметим, что количество тестирований на коронавирус в течение последних семи дней должно составлять не менее 300 на 100 тысяч населения.
Между тем, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.
Напомним, за минувшие сутки в Украине с коронавирусом госпитализировали 772 человека.
Добавим, в стране выявили 1906 новых случаев коронавируса.