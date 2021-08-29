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Эпидпоказатели двух областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 29 августа, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в двух областях эпидемиологические показатели не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, в Винницкой области превышен показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом.

По информации Минздрава, он в данном регионе составляет 54,9%, хотя еще днем ранее составлял 31,4%.

Кроме этого, в Черкасской области длительное время наблюдается низкий уровень охвата тестирования на COVID-19.

В данном регионе он остановился на отметке 292, ранее же составлял 284-299 тестов на 100 тысяч населения.

Отметим, что количество тестирований на коронавирус в течение последних семи дней должно составлять не менее 300 на 100 тысяч населения.

Между тем, норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, за минувшие сутки в Украине с коронавирусом госпитализировали 772 человека.

Добавим, в стране выявили 1906 новых случаев коронавируса.

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