ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эпидпоказатели в одной области не соответствуют "зеленой" зоне

Новина українською →
Ивано-Франковская область, Среда 28 июля 2021 10:49
Эпидпоказатели в одной области не соответствуют "зеленой" зоне Фото: эпидпоказатели в одной области не соответствуют "зеленой" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 28 июля все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Ивано-Франковской области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Ивано-Франковской области "зеленому" уровню эпидбезопасности не соответствует показатель динамики госпитализаций.

Он в данном регионе составляет 52,0%, хотя днем ранее составлял ровно 50,0%, что соответствует "зеленой" зоне карантина.

При этом в Херсонской области, в которой еще вчера было превышение нормы по этому же показателю, сейчас динамика госпитализации резко снизилась и составляет всего 2,0%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Эпидпоказатели в одной области не соответствуют &quot;зеленой&quot; зонеФото: данные эпидемиологических показателей в регионах Украины (moz.gov.ua)

Напомним за минувшие сутки в Украине выявили 717 новых случаев коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе