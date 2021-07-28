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Епідпоказники в одній області не відповідають "зеленій" зоні

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Івано-Франківська область, Середа 28 липня 2021 10:49
Епідпоказники в одній області не відповідають "зеленій" зоні Фото: епідпоказники в одній області не відповідають "зеленій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 28 липня всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак в Івано-Франківській області один з епідеміологічних показників не у межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, в Івано-Франківській "зеленому" рівню епідбезпеки не відповідає показник динаміки госпіталізацій.

Він у даному регіоні становить 52,0%, хоча днем раніше становив рівно 50,0%, що відповідає "зеленій" зоні карантину.

При цьому у Херсонській області, в якій ще вчора було перевищення норми по цьому ж показнику, наразі динаміка госпіталізації різко знизилася і становить всього 2,0%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Епідпоказники в одній області не відповідають &quot;зеленій&quot; зоніФото: дані епідемічних показників в регіонах України (moz.gov.ua)

Нагадаємо за минулу добу в Україні виявили 717 нових випадків коронавірусу.

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