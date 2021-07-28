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Эпидпоказатели в одной области не соответствуют "зеленой" зоне

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 28 июля все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Ивано-Франковской области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Ивано-Франковской области "зеленому" уровню эпидбезопасности не соответствует показатель динамики госпитализаций.

Он в данном регионе составляет 52,0%, хотя днем ранее составлял ровно 50,0%, что соответствует "зеленой" зоне карантина.

При этом в Херсонской области, в которой еще вчера было превышение нормы по этому же показателю, сейчас динамика госпитализации резко снизилась и составляет всего 2,0%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Фото: данные эпидемиологических показателей в регионах Украины (moz.gov.ua)

Напомним за минувшие сутки в Украине выявили 717 новых случаев коронавируса.

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Карантин