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Эпидситуация в Украине: "оранжевой" зоне соответствуют 15 областей, остальные - "желтой"

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Украина, Среда 13 октября 2021 09:58
Эпидситуация в Украине: "оранжевой" зоне соответствуют 15 областей, остальные - "желтой" Фото: "оранжевой" зоне соответствуют 15 областей, остальные - "желтой" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро 13 октября Киев и девять областей имеют показатели "желтой" зоны адаптивного карантина, а остальные - "оранжевой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

"Желтой" зоне карантина соответствуют эпидемиологические показатели в:

  • г. Киев,
  • Винницкой области,
  • Закарпатской области,
  • Ивано-Франковской области,
  • Киевской области,
  • Кировоградской области,
  • Николаевской области,
  • Полтавской области,
  • Ровенской области,
  • Тернопольской области.

"Оранжевой" зоне карантина соответствуют эпидемиологические показатели в:

  • Волынской области,
  • Днепропетровской области,
  • Донецкой области,
  • Житомирской области,
  • Запорожской области,
  • Луганской области,
  • Львовской области,
  • Одесской области,
  • Сумской области,
  • Харьковской области,
  • Херсонской области,
  • Хмельницкой области,
  • Черкасской области,
  • Черновицкой области,
  • Черниговской области.

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 16 309 новых случаев коронавируса.

Отметим, что согласно прогнозу НАН, до конца октября в Украине количество новых случаев коронавируса может превысить 20 000.

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