Эпидситуация в Украине: "оранжевой" зоне соответствуют 15 областей, остальные - "желтой"
Фото: "оранжевой" зоне соответствуют 15 областей, остальные - "желтой" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро 13 октября Киев и девять областей имеют показатели "желтой" зоны адаптивного карантина, а остальные - "оранжевой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
"Желтой" зоне карантина соответствуют эпидемиологические показатели в:
- г. Киев,
- Винницкой области,
- Закарпатской области,
- Ивано-Франковской области,
- Киевской области,
- Кировоградской области,
- Николаевской области,
- Полтавской области,
- Ровенской области,
- Тернопольской области.
"Оранжевой" зоне карантина соответствуют эпидемиологические показатели в:
- Волынской области,
- Днепропетровской области,
- Донецкой области,
- Житомирской области,
- Запорожской области,
- Луганской области,
- Львовской области,
- Одесской области,
- Сумской области,
- Харьковской области,
- Херсонской области,
- Хмельницкой области,
- Черкасской области,
- Черновицкой области,
- Черниговской области.
Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 16 309 новых случаев коронавируса.
Отметим, что согласно прогнозу НАН, до конца октября в Украине количество новых случаев коронавируса может превысить 20 000.