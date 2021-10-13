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Епідситуація в Україні: "помаранчевій" зоні відповідають 15 областей, решта - "жовтій"

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Україна, Середа 13 жовтня 2021 09:58
Епідситуація в Україні: "помаранчевій" зоні відповідають 15 областей, решта - "жовтій" Фото: "помаранчевій" зоні відповідають 15 областей, решта - "жовтій" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство хорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на ранок 13 жовтня Київ та дев'ять областей мають показники "жовтої" зони адаптивного карантину, а інші - "помаранчевої".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

"Жовтій" зоні карантину відповідають епідеміологічні показники у:

  • м. Київ,
  • Вінницькій області,
  • Закарпатській області,
  • Івано-Франківській області,
  • Київській області,
  • Кіровоградській області,
  • Миколаївській області,
  • Полтавській області,
  • Рівненській області,
  • Тернопільській області.

"Помаранчевій" зоні карантину відповідають епідеміологічні показники у:

  • Волинській області,
  • Дніпропетровській області,
  • Донецькій області,
  • Житомирській області,
  • Запорізькій області,
  • Луганській області,
  • Львівській області,
  • Одеській області,
  • Сумській області,
  • Харківській області,
  • Херсонській області,
  • Хмельницькій області,
  • Черкаській області,
  • Чернівецькій області,
  • Чернігівській області.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 16 309 нових випадків коронавірусу.

Зазначимо, що згідно з прогнозом НАН, до кінця жовтня в Україні кількість нових випадків коронавірусу може перевищити 20 тисяч.

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