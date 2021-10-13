Епідситуація в Україні: "помаранчевій" зоні відповідають 15 областей, решта - "жовтій"
Фото: "помаранчевій" зоні відповідають 15 областей, решта - "жовтій" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністерство хорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні. Станом на ранок 13 жовтня Київ та дев'ять областей мають показники "жовтої" зони адаптивного карантину, а інші - "помаранчевої".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
"Жовтій" зоні карантину відповідають епідеміологічні показники у:
- м. Київ,
- Вінницькій області,
- Закарпатській області,
- Івано-Франківській області,
- Київській області,
- Кіровоградській області,
- Миколаївській області,
- Полтавській області,
- Рівненській області,
- Тернопільській області.
"Помаранчевій" зоні карантину відповідають епідеміологічні показники у:
- Волинській області,
- Дніпропетровській області,
- Донецькій області,
- Житомирській області,
- Запорізькій області,
- Луганській області,
- Львівській області,
- Одеській області,
- Сумській області,
- Харківській області,
- Херсонській області,
- Хмельницькій області,
- Черкаській області,
- Чернівецькій області,
- Чернігівській області.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 16 309 нових випадків коронавірусу.
Зазначимо, що згідно з прогнозом НАН, до кінця жовтня в Україні кількість нових випадків коронавірусу може перевищити 20 тисяч.