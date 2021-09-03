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ЕС и AstraZeneca урегулировали спор: за задержку вакцин будут скидки

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Брюссель, Пятница 03 сентября 2021 13:25
ЕС и AstraZeneca урегулировали спор: за задержку вакцин будут скидки Фото: AstraZeneca пообещала скидки на вакцину, если будут задержки (Russell Cheyne - WPA Pool/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Европейская комиссия и производитель вакцин AstraZeneca урегулировали судебный спор. Теперь за срыв графика поставок компания будет предлагать скидки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт AstraZeneca.

В соответствии с решением AstraZeneca обязуется доставить 60 млн доз вакцины от COVID-19 к концу третьего квартала 2021 года, 75 млн - к концу четвертого квартала 2021 года и 65 млнв - к концу первого квартала 2022 года. В случае задержки будут применяться ограниченные скидки.

"Я очень рад, что мы смогли достичь общего понимания, которое позволяет нам двигаться вперед и работать в сотрудничестве с Европейской комиссией, чтобы помочь преодолеть пандемию", - заявил исполнительный вице-президент AstraZeneca Рууд Доббер.

Напомним, судебное разбирательство Европейской комиссии против AstraZeneca началось еще в апреле 2021 года из-за срыва поставки вакцин.

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