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ЄС і AstraZeneca врегулювали суперечку: за затримку вакцин будуть знижки

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Брюссель, П'ятниця 03 вересня 2021 13:25
ЄС і AstraZeneca врегулювали суперечку: за затримку вакцин будуть знижки Фото: AstraZeneca пообіцяла знижки на вакцину, якщо будуть затримки (Russell Cheyne-WPA Pool/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Європейська комісія і виробник вакцин AstraZeneca врегулювали судову суперечку. Тепер за зрив графіка поставок компанія буде пропонувати знижки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт AstraZeneca.

Відповідно до рішення AstraZeneca зобов'язується доставити 60 млн доз вакцини від COVID-19 до кінця третього кварталу 2021 року, 75 млн - до кінця четвертого кварталу 2021 року і 65 млн - до кінця першого кварталу 2022 року. У разі затримки будуть застосовуватися обмежені знижки.

"Я дуже радий, що ми змогли досягти загального розуміння, яке дозволяє нам рухатися вперед і працювати у співпраці з Європейською комісією, щоб допомогти подолати пандемію", - заявив виконавчий віце-президент AstraZeneca Рууд Доббер.

Нагадавши, судовий розгляд Європейської комісії проти AstraZeneca почалося ще в квітні 2021 року через зрив постачання вакцин.

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