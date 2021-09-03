ЄС і AstraZeneca врегулювали суперечку: за затримку вакцин будуть знижки

Європейська комісія і виробник вакцин AstraZeneca врегулювали судову суперечку. Тепер за зрив графіка поставок компанія буде пропонувати знижки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт AstraZeneca .

Відповідно до рішення AstraZeneca зобов'язується доставити 60 млн доз вакцини від COVID-19 до кінця третього кварталу 2021 року, 75 млн - до кінця четвертого кварталу 2021 року і 65 млн - до кінця першого кварталу 2022 року. У разі затримки будуть застосовуватися обмежені знижки.

"Я дуже радий, що ми змогли досягти загального розуміння, яке дозволяє нам рухатися вперед і працювати у співпраці з Європейською комісією, щоб допомогти подолати пандемію", - заявив виконавчий віце-президент AstraZeneca Рууд Доббер.