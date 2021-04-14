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ЕС не будет продлевать контракты на поставку вакцин с AstraZeneca и Johnson&Johnson, - СМИ

Новина українською → Европа, Среда 14 апреля 2021 13:03
ЕС не будет продлевать контракты на поставку вакцин с AstraZeneca и Johnson&Johnson, - СМИ Фото: в ЕС хотят отказаться от векторных вакцин от коронавируса (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Европейская комиссия не планирует продлевать контракты на поставку вакцин от коронавируса с компаниями AstraZeneca и Johnson&Johnson. В Евросоюзе хотят заменить векторные вакцины мРНК-вакцинами.

Об этом сообщает итальянская газета La Stampa со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения Италии.

"Еврокомиссия по согласованию с лидерами многих стран ЕС приняла решение, что контракты с производителями векторных вакцин, действующие в текущем году, не будут продлеваться по истечении срока их действия", - приводит газета слова источника.

Сейчас в Евросоюзе одобрены к применению четыре вакцины против COVID-19: мРНК-вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, а также векторные вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Напомним, весной в Евросоюзе ряд стран приостановил использование вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов. После дополнительных исследований, европейский регулятор не выявил связи между тромбозом и вакциной и рекомендовал возобновить использование препарата AstraZeneca.

Также РБК-Украина писало, что регулятор ЕС по медицинским препаратам рассматривает возможные связи между вакциной Johnson&Johnson против коронавируса и возникновением тромбов.

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